Alain Griset : « Il y a une crise : on assume, on répond et on accompagne »

Alain Griset, président de la CMA Hauts-de-France et président national de l’U2P (Union de entreprises de proximité), travaille aux côtés des artisans et des petites entreprises pour les accompagner au mieux durant cette crise sanitaire. Entre inquiétudes et interrogations des artisans, le président négocie une reprise économique sans trop de dégâts.

Picardie La Gazette : Vous avez mené une étude, entre le 24 et 26 mars : 91% des artisans seront impactés par une baisse du CA, 89% jugent leur trésorerie dégradée et 36% envisagent une diminution de leur effectif. Êtes-vous inquiet pour l’avenir de la profession ?

Alain Griset : Cette étude montre la réalité. Nous n’avons jamais connu une telle crise sanitaire et elle va engendrer une crise économique. On essaie d’accompagner les artisans car la reprise sera progressive. Il faut très vite instaurer un plan de relance. Les artisans font un constat et ils s’inquiètent, c’est normal. L’objectif est le qu’un maximum d’entreprises ouvre, en glissement, et nous espérons qu’il n’y ait pas trop de casse.

Du côté des mesures prises par le Gouvernement : le Fonds de solidarité, le chômage partiel, le report ou l’obtention de délais de paiement pour les cotisations Urssaf… Que pensez-vous de ces mesures gouvernementales ?

Si nous n’avions pas eu le chômage partiel, il y aurait eu des millions de chômeurs, comme c’est le cas aux États-Unis. Chômage partiel, PGE, le Fonds de solidarité, le report des charges, oui ce sont des mesures d’aides primordiales même si nous souhaitons une exonération. Si les collègues utilisent bien ces dispositifs, la reprise devrait relativement bien se passer. Il faut être réactif et nous sommes là pour les accompagner dans leurs démarches, car ils n’ont pas l’habitude d’être aidés, ils sont indépendants et n’ont pas le réflexe. Mais dans cette situation, il faut utiliser les aides. Il faut aussi envisager l’avenir pour que la reprise se fasse : par exemple, on parle de la réouverture des coiffeurs avec la mise en place de protocoles sanitaires mais cela va engendre un coût : qui va payer ? Soit cela va engendrer des charges supplémentaires pour l’entrepreneur soit une hausse des prix pour le consommateur. Mais son craignons une baisse du pouvoir d’achat. Donc, nous avons pensé, par exemple, à la baisse de la TVA pour éviter l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat. Il faut continuer à réfléchir sur les mesures, étape par étape.

« Je travaille avec pragmatisme et on a su s’adapter, nous allons continuer à le faire »

Quelles sont vos actions en région ?

Nous avons 95 000 entreprises, 41 sites, 21 centres de formation et 1 000 collaborateurs, nous avons donc été très réactifs dès les premières mesures de confinement. Tous les collaborateurs sont en télétravail. L’objectif est aussi d’expliquer les mesures, car elles ont été nombreuses et ont beaucoup évolué au fil du temps. Nous enregistrons 40% d’appels en plus que d’habitude sachant que nous recevons 200 000 appels à l’année. Il y a une crise : on assume, on répond et on accompagne. On travaille aussi avec les collectivités et nous trouvons des solutions. Nous avons par exemple un Fonds d’aide sociale pour les entreprises. Nous mobilisons les services de l’Urssaf et d’autres dispositifs pour répondre à toutes les problématiques.

Dans cette crise, quel est votre combat ?

Il y a deux combats majeurs : d’abord qu’il y ait le moins possible de fermetures et que la reprise se fasse avec une méthode différente, notamment avec les nouveaux protocoles sanitaires, mais qui fonctionne avec des artisans prêts pour ce nouveau défi.

Nous entrons dans la phase du déconfinement. Quel regard portez-vous sur les mesures de déconfinement annoncées ?

Il faut déconnecter le terme de déconfinement à celui de reprise économique. Il peut y avoir un confinement et une activité économique en même temps. D’ailleurs, depuis le confinement, l’activité économique ne s’est pas totalement arrêtée, il y a beaucoup d’entreprises qui sont encore en activité. Nous sommes demandeurs d’une reprise la plus rapide possible. Nos collègues veulent travailler. Si on respecte les protocoles sanitaires, il n’y pas de problème et l’activité peut reprendre. Je travaille avec pragmatisme et on a su s’adapter, nous allons continuer à le faire. Aujourd’hui, je ne peux rien prédire, cette crise est exceptionnelle. Nous travaillons en fonction de beaucoup de paramètres et nous réfléchissons à des mesures, au fur et à mesure des étapes de cette crise.

Quel est votre message aux artisans inquiets ?

Ils ont raison de s’inquiéter mais ils peuvent faire confiance à la CMA. Nous sommes là pour répondre aux questions mais aussi porter leurs inquiétudes jusqu’au Gouvernement et négocier pour eux. C’est notre combat quotidien. Je souhaite leur dire de ne pas hésiter à utiliser les outils et dispositifs existants. En tant qu’indépendant, ce n’est pas naturel. Mais il faut forcer sa nature au vu de la situation qui est difficile. N’ayez pas peur de dire que vous avez peur et que vous avez des problèmes, cela peut sauver l’entreprise. De même, si des collègues sont en détresse psychologique, il ne faut pas hésiter à accepter de parler. Ce sujet est aussi important que le sujet économique. Il nous préoccupe également et il ne faut pas le négliger.

Les indicateurs conjoncturels du premier trimestre 2020 montrent que 91% des artisans de la région prévoient une baisse de leur chiffre d’affaires (89% dans le Pas-de-Calais, 91% dans l’Aisne, 92% dans le Nord et dans l’Oise, 93% dans la Somme). Cette étude menée par la CMA Hauts-de-France auprès de plus de 4 000 artisans « préfigure un basculement vers des situations de réelles complexités économiques ».

Au total :

– 78%* estiment leur situation économique comme étant « mauvaise » pour le second trimestre 2020 contre 20% pour le premier trimestre.

– 91%* disent que leur chiffre d’affaires sera en baisse pour le second trimestre 2020.

– 89%* jugent leur trésorerie comme « dégradée ».

– 36%* envisagent une diminution de leurs effectifs.

– Seuls 7%* vont investir au second trimestre 2020 contre 25% au premier trimestre.

*Etude menée entre le 24 et le 26 mars 2020

Dans la région, la difficulté la plus rencontrée par les artisans est l’approvisionnement : du matériel professionnel (57% des artisans), du matériel de protection (53%) et des matières premières (43%).

*Étude menée entre le 24 et le 26 mars 2020