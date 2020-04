Aisne, des aides complémentaires pour les entreprises

Ce fonds, intégralement financé par la communauté d’agglomération et opérationnel dès ce mois de mai, sera doté dans un premier temps d’un budget de 500 000 euros. Il se déclinera en deux outils : une subvention de 1 000 euros, à destination des petites entreprises employant moins de cinq salariés, afin de permettre le maintien des activités locales. Peuvent solliciter cette subvention les chefs d’entreprise dont l’activité a cessé, ou s’est réduite d’au moins 50%, en mars et avril 2020. Le fonds comprend également une avance remboursable comprise entre 5 000 et 10 000 euros, pour les entreprises employant de cinq à dix collaborateurs. Un dispositif sans taux d’intérêt avec différé de remboursement de six à douze mois, qui a pour vocation de reconstituer la trésorerie des entreprises.

Contact : m.isambert@ctlf.fr