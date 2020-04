À Amiens, La Machinerie soutient aussi la lutte contre le Covid-19

De nombreuses initiatives ont été prises par les makers depuis le début du confinement pour venir en aide aux soignants. Un modèle de visière (non homologué) a ainsi été développé afin d’ajouter un niveau de protection supplémentaire, en complément des autres dispositifs de protection. La semaine du 6 avril, près de 1 000 visières avaient déjà été produites, et 850 distribuées, gratuitement – grâce aux dons matériels et financiers de partenaires de La Machinerie et à l’implication des membres de l’association et de l’implication des makers. En ont été destinataires des établissements de santé d’Amiens (CHU, Centre Philippe-Pinel, des Ephad, etc.), des professionnels de santé (maisons médicales, médecins et infirmier(ère)s libéraux), des sociétés d’aide à la personne, des pharmacies… La Machinerie a mis en place un site Internet – https://entraide-amiens-covid.lamachinerie.org/ – qui regroupe les informations nécessaires pour produire et utiliser ces visières, un formulaire de demande de visières et autres équipements peut également être rempli, pour centraliser les besoins en la matière.

La Machinerie mène d’autres actions, dont une en partenariat avec le lycée amiénois Édouard-Branly : la fabrication de valves imprimées en 3D pour adapter les masques de plongée Décathlon en respirateur (un procédé très utilisé en Italie et expérimenté en France). Des valves ont déjà été fournies à l’hôpital de Doullens et à l’Institut Calot de Berck. La production de protège-oreilles pour les soignants a également démarré. Placés derrière la tête, ils permettent de régler la tension des deux élastiques des masques, pour qu’il n’y ait pas une pression permanente. Deux cabinets médicaux ont déjà passé commande.