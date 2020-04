6ème édition de SILVER SURFER : un appel à projets doté de 800 000 euros

Face à la crise du Covid-19, Eurasanté et ses partenaires continuent à se mobiliser pour sourcer l’innovation en faveur du public âgé. L’innovation permet de trouver des solutions qui amélioreront durablement et concrètement le quotidien des personnes âgées fortement impactées par cette crise sanitaire mondiale. C’est dans cette démarche que l’appel à projets Silver Surfer est maintenu.

Lancé pour la première fois en septembre 2015 par Eurasanté, l’ambition de l’appel à projets SILVER SURFER est d’inciter les entreprises et les startups à proposer des innovations en réponse aux problématiques de handicap et de dépendance.

Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, le Département du Nord, la Métropole Européenne de Lille, Bpifrance et de la Carsat Hauts-de-France, la 6ème édition de SILVER SURFER a pour but de stimuler l’écosystème des associations, des entreprises, des professionnels de santé, des laboratoires de recherche et des start-ups numériques des Hauts-de-France en les incitant à proposer des innovations technologiques et d’usage dédiées à la Silver économie. Toute l’originalité de cet appel à projets réside dans l’implication des utilisateurs finaux et dans le poids important que leurs avis prennent dans la décision finale : il s’agit en effet de s’assurer que les besoins des utilisateurs soient au cœur des développements des produits et services de demain.

Pour l’édition 2020, des nouveautés viennent renforcer Silver Surfer. En effet, afin d’identifier les innovations sur l’ensemble du territoire français, l’appel à projet est maintenant ouvert au niveau national (les candidats hors région Hauts-de-France pourront ainsi participer sous conditions d’implantation). D’autre part, l’ouverture de l’appel à projets aux professionnels de santé va permettre de détecter et valoriser les solutions innovantes basées sur une expérience et des pratiques issues du terrain.

Chaque année, les thématiques proposées aux porteurs de projets évoluent. Cette année afin de permettre au plus grand nombre de s’identifier aux thématiques, celles-ci sont déclinées sous formats «mots clés» : • Domicile ; • Soutien aux aidants ; • Maintien de l’autonomie ; • Parcours de santé.