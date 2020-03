Une Maison France Services inaugurée en milieu rural

Depuis le 1er février 2018, la reprise du centre social par la communauté de communes de l’Est de la Somme a impulsé une nouvelle dynamique avec plus d’activités, plus de services, plus d’adhérents et donc plus de visites de la population. Grâce à ce travail mené depuis deux ans, l’État a reconnu le développement exponentiel du lieu et a donc souhaité labelliser le centre intercommunal en « France Services ».

La préfète Muriel Nguyen a rappelé que « la crise des gilets jaunes a mis en lumière les besoins des citoyens. Maison France Services répond à cette demande de renforcer la proximité des services administratifs auprès des personnes les plus éloignées et plus défavorisées » Le centre social de Ham fait donc partie des quatre premières structures dans la Somme a avoir reçu au 1er janvier 2020 le label Maison France Services (MFS) les trois autres étant deux sites à Amiens Nord et à Étouvie et un à Abbeville. « L’Etat prévoit de doubler ce chiffre à la fin de l’année et d’en ouvrir 28 sur tout le territoire soit plus d’un par canton », a souligné la préfète. Pour accompagner ce service de fonctionnement, l’État apporte une aide de fonctionnement annuelle de 30 000 euros, sachant que le budget annuel du centre social s’élève à 1 million d’euros.

Services et accompagnement

Afin de pouvoir répondre au label MFS,le site doit proposer un bouquet de services minimum tels que la Caf de la Somme, la mission locale, la CPAM, le Conseil départemental de la Somme, La Poste, Pôle emploi, le Conseil régional, la Carsat, la MSA, les Finances publiques, avec un guichet unique. Quatre agents d’accueil renseignent et orientent les personnes vers les bons interlocuteurs et les accompagnent dans l’utilisation des plates-formes numériques et sites Internet des opérateurs. Ces agents ont bénéficié de journées de formation à la Caf de la Somme, au Pôle emploi de Ham et au Trésor public de Péronne, pour accompagner aux mieux les usagers. « En 2019, ce sont 1 800 personnes qui ont été accompagnées sur l’ordinateur et 10 000 personnes ont été reçues durant les permanences. Ce n’est pas une simple juxtaposition de permanences en un même lieu mais bien un travail de partenariat intelligent au bénéfice de la population », souligne le directeur du centre Stéphane Floquet. Un point d’accueil s’est aussi récemment ouvert à Nesle au sein d’un espace de vie sociale sans oublier un service itinérant d’initiation au numérique, à destination des seniors au sein des communes les plus rurales du secteur de l’Est de la Somme.