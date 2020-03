Un Service public de l’insertion dans la Somme

Ce Service a vocation à réunir tous les acteurs du champ social et de l’emploi afin d’initier des actions nouvelles pour « améliorer le retour à l’activité des personnes privées d’emploi, notamment les bénéficiaires du RSA et les chômeurs de longue durée, et ainsi de les sortir durablement de la pauvreté », indique par voie de presse le conseil départemental de la Somme. Le Département a été retenu suite à l’appel à projets lancé par le ministère du Travail en octobre 2019 [ndlr, 45 candidatures avaient été déposées] et sollicitant les partenaires afin de proposer des actions innovantes pour expérimenter ce service public de l’insertion dès le premier semestre 2020.

Plan d’actions

Le projet proposé par la Somme a été établi conjointement avec l’État et consiste à expérimenter la création d’une plate-forme de coopération, via un Groupement d’intérêt public Somme insertion. L’instance de gouvernance permettra le pilotage de la mise en œuvre d’un plan d’actions de dix mesures destiné à favoriser le retour à l’activité des personnes privées d’emploi. Parmi ces mesures : la couverture de l’ensemble du département par des agents de l’État et du Département, qui assureront des permanences dans les Maisons des solidarités et de l’insertion ainsi que dans les Maisons France Services. Les personnes retrouvant un emploi – après une longue période sans – seront elles aussi accompagnées dans la durée, par un travailleur social et une personne de la structure qui les embauche. Le plan prévoit également de mettre en relation des personnes privées d’emploi avec les professionnels des secteurs en tension.

Parallèlement à ces initiatives, une nouvelle direction en charge des l’insertion, de la cohésion sociale, du travail et de l’emploi verra le jour au 1er juin 2020. Elle regroupera les compétences aujourd’hui portées par la direction départementale de la cohésion sociale et par l’unité départementale de la Direccte et sera pour l’État l’équivalent de la direction générale adjointe des solidarités et de l’insertion du Département.