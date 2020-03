En bref

SpielFabrique lance un appel à projets

SpielFabrique, un programme d’accélération pour les start-up et les jeunes entrepreneurs sur le marché du jeu, a lancé en partenariat avec la Compagnie des martingales (CdM), un appel à projets sur les jeux vidéo innovants. L‘offre est ouverte aux développeurs professionnels dont le studio est domicilié dans la région Hauts-de-France, en Rhénanie du Nord-Westphalie ou en Nouvelle Aquitaine. Les candidats sélectionnés pourront ainsi bénéficier d’un accompagnement sur mesure, tant de la part des spécialistes internationaux qu’en s’appuyant sur l’aide des studios indépendants ou des chercheurs. En plus des différents séminaires programmés à Düsseldorf, Lille et Angoulême, les personnes choisies pourront profiter d’un grand réseau composé, entre autres, des enseignes et des investisseurs dans le domaine. Parmi les structures qui soutiennent ce programme : Arte, la Région Nouvelle Aquitaine, Pictanovo, Film und Medien Stiftung NRW.