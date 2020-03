Orpi Challenge Immobilier à Chauny, une garantie de réussite

Titulaire d’un diplôme en Économie, Jérôme Mahmoudi a occupé différents postes de commercial avant de créer son entreprise. « Suite à un plan social, j’ai eu l’opportunité de me réorienter et j’ai choisi un milieu qui m’intéresse, à savoir l’immobilier », confie-t-il. Il a alors partagé son envie de changement professionnel avec son ami, Marc-Antoine Dehaine, qui lui a proposé de l’accompagner dans son aventure entrepreneuriale. « Nous avions pour objectif de racheter une agence près de chez nous, et l’opportunité s’est présentée à Laon où l’agence AB Immobilier était à vendre. Nous avons trouvé un terrain d’entente avec le vendeur et en 2003, nous reprenions la structure », poursuit-il.

Les deux associés ont ouvert sept points de vente en Picardie, un dans la Marne et un dans le Nord. Ensuite, ils ont choisi d’intégrer le réseau Orpi en 2012, ce qui leur a permis de se différencier, de faire monter en compétences leurs collaborateurs et d’apporter de nouveaux services à leurs clients. « Il est toujours facile de créer quelque chose, un commerce en l’occurrence, mais le faire vivre au quotidien, sur la durée en se renouvelant et en se remettant en cause régulièrement est un travail long et fastidieux. Nous sommes donc heureux que les clients continuent à nous faire confiance et qu’en plus ils soient de plus en plus nombreux », ajoute le responsable.

Des solutions immobilières adaptées

L’enseigne est spécialisée dans la transaction immobilière et la location aux particuliers comme aux professionnels. Elle apporte une offre complète à sa clientèle avec la possibilité, pour les vendeurs, acquéreurs, locataires et bailleurs, de profiter d’une offre de clients ou de biens sur toute la Picardie. « Nous sommes ravis de pouvoir accompagner une centaine de clients par an dans leur projet immobilier, souvent qualifié comme étant l’achat le plus important d’une vie. C’est un vrai défi personnel et professionnel de pouvoir les satisfaire en leur proposant un panel de services et de solutions à fortes valeurs ajoutées », souligne le codirigeant. « Notre travail ne consiste pas uniquement à leur faire visiter une maison, mais à les conseiller, les encadrer et apporter un vrai service de qualité », explique-t-il. Grâce à cette démarche qualité, Orpi Challenge Immobilier présente un bilan positif. Plus de 88% de ses clients se déclarent satisfaits et n’hésitent pas à recommander l’agence.