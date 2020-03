En bref

Lidl à Soissons

Lidl a ouvert un nouveau supermarché à Soissons. Inauguré le 19 février dernier, le nouveau point de vente illustre la récente stratégie de repositionnement que poursuit le groupe. Le magasin est plus spacieux et plus accueillant, avec un parcours d’achat facilité par la présence de plusieurs caisses, une façade vitrée, des couleurs sombres et des matériaux nobles. L’accent a été mis sur le respect de l’environnement, avec une construction durable, des emballages 100% recyclables et des pavés drainés permettant de récupérer la totalité des eaux de pluie au niveau du parking. L’enseigne s’étend sur une surface de 950 m², avec 124 places pour stationnement dont deux réservées aux voitures électriques.