En bref

Les Hauts-de-France, région du bien-être

La Région des Hauts-de-France a battu un nouveau record de fréquentation à la Saint-Valentin. Et du 17 janvier au 13 février, les séjours proposés par les acteurs du tourisme sur le site www.weekend-esprithautsdefrance.com ont généré près de 400 000 euros de revenus. Le tourisme hors saison a lui connu une hausse de son chiffre d’affaires de 38%, les ventes ont elles augmenté de 37% par rapport à 2019. Parmi plus de 300 séjours proposés sur cette plate-forme de réservation et de mise en relation, 87% sont des offres romantiques ou de détente. L’objectif étant de faire de la région une référence du tourisme du bien-être et de la détente. Le site Internet est géré par le Comité régional du tourisme et des congrès (CRTC), les cinq Agences départementales de réservation (ADRT), les offices du tourisme et des hébergeurs, formés exclusivement pour que le séjour made in Hauts-de-France soit le meilleur pour resserrer ses liens.