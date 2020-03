Les entrepreneurs saint-quentinois autour d’un p’tit dej’

C’est un rendez-vous mensuel que les entrepreneurs saint-quentinois apprécient : les P’tits Déj Créatis. Un rendez-vous matinal qui se déroule chaque mois à l’Espace Créatis autour d’un café, de viennoiseries et d’un intervenant. Le vendredi 21 février dernier, c’est Valentin Commarteau de l’entreprise MOHA qui a animé ce rendez-vous. Installée à EuraTechnologies Lille, My Own Health Activity (MOHA) est une jeune entreprise, créée en septembre 2018, qui développe la culture du bien-être au sein des entreprises à travers des activités physiques adaptées à la santé de chacun. Pour présenter son activité, Valentine Commarteau a invité la trentaine d’entrepreneurs présents à participer à de mini-ateliers ludiques et à la portée de tous. « Nous créons pour les entreprises et leurs collaborateurs des solutions sur-mesure adaptées aux réels besoins », explique Valentin Commarteau.

Echange de cartes

Bien plus qu’un simple service de coaching sportif, MOHA propose des séances d’activités physiques adaptées et connectées. Les concepts permettent à chacun de bénéficier d’une adaptation et d’une personnalisation de sa pratique sur une seule et même séance. La plus value de MOHA réside dans l’animation des séances prises en charge par des professionnels diplômés d’une filière sportive destinée à la santé et donc le respect de bonnes pratiques dites sportives. Au-delà des mini-ateliers, ce fut aussi l’occasion pour les entrepreneurs d’échanger leurs cartes de visite et de faire plus amples connaissance grâce à un tour de table. Le prochain « p’tit dej’ » aura lieu le vendredi 20 mars en partenariat avec la CPME de l’Aisne.