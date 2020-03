En bref

Les dispositifs d’aides régionaux renforcés pour faire face à la crise

Le Fonds de 1er secours a été revu pour faire face aux conséquences économiques du Covid 19. Les entreprises doivent dans un premier temps se rapprocher de leur banque pour revoir le financement de l’entreprise (engagement BPI). En cas d’échec, il est possible de prendre rendez-vous avec le président du tribunal de commerce. Le dispositif de Fonds de 1er secours a été renforcé et assoupli dans le cadre de la crise du Covid 19 : avance remboursable comprise entre 5 000 et 50 000 euros (taux d’intérêt : 0%), durée de remboursement rallongée à 72 mois (avec différé de six mois), pas d’obligation de mandat ad hoc ou de conciliation. Contact : entreprises@hautsdefrance.fr

Le fonds Hauts-de-France prévention, qui s’adresse aux entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à dix salariés, a été créé par le Conseil régional Hauts-de-France et la CCI de région Hauts-de-France pour apporter une solution concrète aux entreprises faisant face à des difficultés passagères de trésorerie. Il a lui aussi été renforcé et assoupli, avec un montant allant de 50 000 à 300 000 euros, une durée de remboursement de cinq ans, avec un différé de remboursement d’une année. Taux d’intérêt : 0% Conditions de déblocage : co-financement bancaire à hauteur du même montant que celui du fonds Hauts-de-France Prévention.