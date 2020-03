Les Décideurs en or, réseau de professionnels

Pour la seconde fois, le réseau amiénois des Décideurs en or, qui réunit les professionnels de la communication et de l’événementiel se sont retrouvés fin janvier pour leur grande soirée annuelle. L’occasion pour les adhérents d’échanger sur les dernières tendances et de présenter leur savoir-faire.

« Il y a trois ans nous avons décidé de créer un réseau réunissant les professionnels de la communication et de l’événementiel à Lille », explique Delphine Poulain, directrice de la communication au sein d’NS Organisation, entreprise de spectacles et d’événementiels. « Une telle organisation où nous pouvions nous retrouver et échanger n’existait pas jusqu’ici. Il y avait une réelle attente puisque nous sommes aujourd’hui 70 membres », ajoute-t-elle. Il y a près de deux ans, les Décideurs en or ont créé un second réseau à Amiens. « Nous sommes actuellement une quarantaine et nous venons de créer une 3e entité à Paris. Chaque membre peut intégrer l’un des trois clubs ou les trois en fonction de ses envies ou de ses besoins professionnels », note Delphine Poulain.

« nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques »

Un réseau professionnel

Chaque année, dix réunions sont programmées. Speed-meetings, conférences, temps d’échange libre, débats sur un sujet déterminé, les formes varient selon les envies. L’objectif premier est de permettre à ces communicants, organisateurs d’événements, artistes, décorateurs, animateurs ou traiteurs de se rassembler. « Il existe beaucoup d’organisations où tous les secteurs d’activités sont mélangés. Là nous nous retrouvons entre nous : nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques, c’est agréable de pouvoir échanger sur tout cela », confie Olivier Delaire à la tête de Location, Loisirs, Animations et premier membre inscrit du réseau amiénois. Les Décideurs en or se transforment aussi régulièrement en club d’affaires. « Nous entretenons tous des relations privilégiées, lorsque nous avons des besoins en matière de communication ou d’événementiel, nous allons d’abord chercher au sein du réseau », note Delphine Poulain.

Partager son savoir-faire

En plus des rencontres mensuelles, le réseau organise tous les ans une Nuit des décideurs en or. Un événement où les membres qui le souhaitent peuvent exposer leurs produits et services. Cette année, une vingtaine d’entre eux avaient pris place aux Voûtes du Plessier. « Cela permet, dans une atmosphère conviviale, de rappeler aux adhérents comme aux invités tout ce que nous pouvons proposer », précise Olivier Delaire spécialiste des jeux gonflables, insolites et autres animations. « On essaye de sentir les tendances mais quelques fois il y a des phénomènes qui restent inexpliqués : le mini-golf a rencontré un grand succès en 2019 alors que les années précédentes c’était une activité très peu demandée », observe-t-il.