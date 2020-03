Le zoo d’Amiens poursuit sa mutation

« Cette année nous avons enregistré 1 200 entrées à l’occasion du week-end de réouverture, c’est trois fois plus que sur les saisons passées », se félicite Pierre Bouthors, chargé de communication au zoo d’Amiens. Un succès qui s’explique en grande partie par la création des zones Rivages et Archipels, premières traces visibles de la mutation entamée en 2019 par le parc. Ce chantier titanesque qui allie développement économique, scientifique et urbanistique doit se poursuivre en 2020 avec l’ouverture d’un vivarium, la réhabilitation du Pavillon Bleu et le lancement des travaux de la nouvelle entrée du site. À terme, le zoo, qui a comptabilité 175 000 visiteurs l’an dernier, devrait accueillir 120 espèces supplémentaires sur huit hectares d’ici quatre ans. Sur les 42 millions d’euros prévus pour cette rénovation d’ampleur la moitié a d’ores et déjà été engagée.

Découvrir les nouveautés

« Les visiteurs étaient impatients de découvrir les tigres de Sumatra. Cela fait plus de 20 ans qu’ils étaient attendus », sourit Pierre Bouthors. Construite autour de ces animaux phares âgés de trois ans, la zone Archipels regroupe 30 espèces issues d’Asie du sud-est, toutes en danger critique d’extinction. « Nous avons trois missions principales : la conservation des espèces, la recherche scientifique mais aussi l’éducation et la sensibilisation à la conservation de la biodiversité », rappelle-t-il. Autre nouveauté, la zone Rivages qui s’étend sur 300 m2 accueille, quant à elle, les manchots de Humboldt et les otaries de Californie. « Le bassin se fond particulièrement bien dans le paysage, c’est comme s’il avait toujours été là. Les retours sont d’ailleurs très bons », confie Pierre Bouthors qui voit avec un réel plaisir le zoo se transformer. Au printemps, le parc s’enrichira d’un vivarium avant que le Pavillon Bleu n’ouvre ses portes cet été. Le restaurant, ouvert à tous, aura une capacité de 100 couverts, sera doté d’une terrasse et proposera une cuisine locavore. « C’était vraiment un élément manquant pour permettre à nos visiteurs de prolonger l’expérience et cela encouragera un public différent à venir découvrir les lieux », souligne Pierre Bouthors. Le chantier de la nouvelle entrée devrait, quant à lui, débuter à l’automne, achevant la première phase des travaux.

Une saison forte

En 2020 un autre grand bouleversement se profile au zoo d’Amiens : celui d’un changement de direction puisque Christine Morrier a annoncé son départ en retraite. « La transition sera courte, nous avions mis en place deux organisations hiérarchiques en parallèle pour pouvoir gérer de front le quotidien et les travaux. Nous allons poursuivre notre travail », note Pierre Bouthors avant d’aborder la saison à venir. « Elle sera toujours marquée par de grands événements comme le jeu de Pâques, les soirées d’été ou l’escape game d’Halloween qui sont des rendez-vous attendus », résume-t-il.