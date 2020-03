En bref

Lancement du Zèbre pour le Pays du Coquelicot

Le Pays du Coquelicot a reçu l’accord pour les permis de construire des deux équipements dédiés à la culture et la jeunesse, qui s’installeront à Albert et à Bray-sur-Somme. L’ensemble baptisé Le Zèbre sera composé d’une médiathèque, d’espaces d’enseignements musicaux, d’accueil et d’activités pour la jeunesse mais aussi des salles de concert et de répétition. Les équipes de Bouygues Bâtiment Grand-Ouest seront chargées de la construction des deux édifices, en collaboration avec les agences En Act Architecture (pour Albert) et Courouble Architectes (pour Bray-sur-Somme). Le lancement des phases opérationnelles des deux projets débutera en mai prochain, les travaux s’achèveront fin 2021.