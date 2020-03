En bref

La Région Hauts-de-France organise les 46es Olympiades des métiers

Du 23 au 28 mars prochains, la Région Hauts-de-France organise les sélections régionales des 46es Olympiades des Métiers. À cette occasion, 250 jurés bénévoles évalueront le savoir-faire technique et la gestion du temps de plus de 600 candidats de moins de 23 ans. Ces derniers vont concourir autour de 59 professions répartis en sept pôles. On y découvre les métiers de l’alimentation, de l’automobile et des engins, du bâtiment et des Travaux publics, du végétal, de l’industrie, de la communication et du numérique et enfin des services. L’objectif est de se qualifier pour les épreuves nationales, qui se dérouleront à Lyon au mois d’octobre prochain, et de participer à des compétitions internationales ou européennes. Les 15 sites de sélections proposeront cette année des espaces Proch’Orientation afin de rapprocher les visiteurs du marché du travail.