Horizon QSE assiste les entreprises dans leur développement

« Pendant dix ans j’ai été en charge de la Qualité, sécurité et environnement (QSE) au sein de différentes entreprises jusqu’au jour où je me suis rendue compte que je n’arrivais plus à me projeter sur le long terme. J’avais envie de tenter autre chose, d’entreprendre », explique Mélanie Dubremetz, fondatrice d’Horizon QSE. « Dans le secteur de la QSE, il est important de conserver un œil extérieur, de sortir du quotidien. C’est ce que je propose aujourd’hui », poursuit-elle. Installée à Camon, elle intervient dans un rayon d’une heure autour d’Amiens au sein d’entreprises de toute taille et de tout secteur.

Prestations multiples

« Le domaine de la qualité, sécurité, environnement est particulièrement vaste, je peux intervenir sur des questions de qualité produit, de prévention des risques, d’accident du travail, de management qualité. Le lien entre tous ces secteurs est la volonté de s’engager dans une amélioration continue », détaille Mélanie Dubremetz qui bénéficie d’une expertise particulière dans l’agro-alimentaire. Interventions ponctuelles pour apporter un regard neuf sur une problématique, prestations longues ou régulières pour assurer la mise en place de procédures ou accompagner l’obtention d’une certification, elle s’adapte à toutes les situations. « Je peux être appelée pour réaliser simplement un audit ou pour accompagner l’élaboration d’un plan d’actions, je suis très flexible et ne propose que des prestations sur-mesure pour répondre aux besoins de mes clients », ajoute-t-elle. La spécialiste QSE aide les dirigeants et leurs équipes à prendre de la hauteur, à se poser les bonnes questions ou tout simplement à se familiariser avec le cadre règlementaire. « Je peux intervenir aussi bien sur des questions de qualité, de sécurité ou d’environnement de façon distincte mais nous pouvons aussi créer des passerelles entre ces différents points », souligne Mélanie Dubremetz.

Miser sur l’humain

Pour mener à bien ses missions, l’entrepreneuse s’immerge totalement dans les problématiques de ses clients et identifie bien souvent un frein récurent : la communication. « Je passe beaucoup de temps à observer et à échanger avec les entrepreneurs comme avec les collaborateurs. Régulièrement, on se rend compte qu’en travaillant sur les échanges sur l’organisation, les besoins ou les attentes de chacun, beaucoup de problèmes se règlent d’eux-mêmes », confie Mélanie Dubremetz qui apporte une attention particulière aux relations humaines. « Même si je suis mandatée sur une mission précise, au cours de ces échanges, d’autres sujets peuvent apparaître. C’est à moi de le relayer aux dirigeants, je suis là en support : je suis une ressource opérationnelle extérieure », complète-t-elle.