En bref

Hauts-de-France : la filière aéronautique se porte bien

Avec plus de 160 entreprises de l’aéronautique et environ 10 200 collaborateurs, la région s’efforce de proposer des infrastructures de qualité afin d’accompagner le développement de la filière. Elle dispose de trois organismes de formation entièrement consacrés à l’aéronautique. Il s’agit de l’école d’ingénieurs des sciences aérospatiales ELISA Aerospace, de l’Institut aéronautique Amaury de la Grange (IAAG) qui dispense des formations en construction et en maintenance aéronautiques et du centre Phoenix Concordia spécialisé dans la qualification de type en aviation d’affaires et régionale turbopropulsée. Plaçant l’innovation au centre de ses préoccupations, la région compte également un centre de recherche aéronautique spatiale et de défense (Onera) situé au cœur de Lille. Il intervient principalement sur des recherches mécaniques (fluides, solides, dynamique du vol) pouvant affecter la sécurité des aéronefs.