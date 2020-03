En bref

Grand prix Autonomie & solidarité

Ouvert jusqu’au 31 mars 2020, le 4e Grand prix Autonomie & solidarité s’adresse aux porteurs de projet d’entreprises, dont le siège social se trouve dans la région et dont l’entreprise a été créée à partir du 1er juillet 2017. Le concours est organisé par Autonomie & solidarité (coopérative nordiste de capital-risque solidaire composée de permanents et de plus de 100 bénévoles), en partenariat avec la CCI Hauts-de-France, la Région et le Journal des entreprises. Nouveauté de cette 4e édition : l’attribution de trois prix – 10 000 euros pour le premier lauréat, 5 000 euros pour le second et 2 000 pour le troisième -, des sommes destinées à être investies au capital des structures ayant décroché les trois premières places. Depuis l’année de sa création en 1990, Autonomie & solidarité a accompagné plusieurs centaines d’entreprises.

Modalités et dossier de candidature : http://www.autonomieetsolidarite.fr/grandprix-2-2-2/