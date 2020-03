Formations MDKLé : booster les compétences

Forte des formations en droit, en QHSE, ergonomie et secourisme, « j’ai éprouvé le besoin de partager mon expérience et mes connaissances personnelles, acquises pendant une période de 18 ans passée au sein de grands groupes tels que Volkswagen Group, Gedas, T-systems France et Screen France », se souvient la gérante, avant de poursuivre « l’idée repose sur le fait que la formation tout au long de la vie est une nécessité, il faut donc la rendre ludique et accessible pour tous ». C’est ainsi qu’elle a créé le centre Formations MDKLé en juin 2015.

Située à la croisée des chemins de Compiègne, Soissons, Château-Thierry et Meaux, la structure se distingue par des formations immersives, à raison de 70% pratique et 30% théorique, ainsi que par une assistance adaptée aux besoins des apprenants.

Nombreux axes

Le centre Formations MDKLé s’adresse aux entreprises, avec des packs de solution clés en main, aux étudiants et demandeurs d’emploi, à travers une pédagogie constructive et ouverte sur le monde professionnel. « Mon business continue à prendre un envol incroyable », déclare Marie-Prudence Depas. L’organisme emploie deux salariés permanents, et la dirigeante s’est entourée de plusieurs partenaires, afin de mutualiser les compétences. Elle dispose d’un réseau d’experts, certifiés auditeurs IRCA pour les normes, IPRP pour la prévention des risques professionnels ainsi que Microsoft pour l’informatique.

Les activités de formations MDKLé tournent autour de trois axes. On y trouve les formations opérationnelles, « qui visent directement l’accroissement des compétences des participants dans le cadre d’une situation de travail ou de leurs désirs d’évolution professionnelle». Elles répondent ainsi à différentes problématiques d’ordre stratégiques, telles que la maîtrise des normes ISO de la réglementation et du droit ainsi que le perfectionnement de la communication, du management, de l’informatique ou encore de l’orthographe. Les participants pour leur part, ont le choix d’opter aussi bien pour des formations diplômantes que pour des formations non diplômantes de mise à niveau.

S’y ajoute également l’axe « Animation », qui propose des ateliers thématiques et des séminaires. L’objectif est de renforcer la motivation ainsi que l’engagement en matière de prévention des dangers, mais aussi d’opter pour des expérimentations sans risque. Ces ateliers promeuvent la vigilance collective solidaire, des pratiques de premier secours physiques et psychologiques ainsi que des gestes et postures liés à l’hygiène et à la sécurité au milieu du travail.

Enfin, l’axe « Expertise », qui consiste à proposer un accompagnement personnalisé auprès des entreprises, en qualité de responsable QHSE externalisé, ainsi que d’effectuer des audits et conseils avec écoute et authenticité. L’optique est « d’augmenter la confiance de leurs partenaires, réduire leurs risques et coûts, tout en continuant d’assurer une conformité durable à leurs exigences, aux lois en vigueur et aux normes », ajoute Marie-Prudence Depas. « Ce qui me motive particulièrement dans mon métier c’est le fait de mettre l’humain au cœur de toutes mes actions, en prenant en compte la RSE, se réjouit-elle. Transmettre son savoir nécessite d’être présent sur le terrain. La concurrence est féroce et il faut bien souvent se renouveler pour offrir un meilleur service », explique-t-elle.

Projets

Formations MDKLé a récemment noué des partenariats avec d’autres experts tels que Mindfull Performance et Co Développement RH. L’objectif étant de mettre en place une formation complète de douze semaines, à l’issue de laquelle le candidat reçoit des certificats bureautiques Pcie, secourisme Psc1, ainsi que le certificat Voltaire, reconnu et éligible au CPF.

L’enseigne a également décidé de soutenir l’action des pompiers de la caserne de la Ferté-Milon. « Après avoir offert mon véhicule personnel en fin de vie dans une visée pédagogique afin que les JSP puissent s’entraîner dessus, j’ai opté en 2020 pour la mise en place d’une formation gratuite aux gestes de premiers secours, validée par le certificat de prévention et secours civiques niveau Psc1 », conclut Marie-Prudence Depas.