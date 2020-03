Favoriser l’insertion par l’activité économique

« Nous avons pour mission chacun dans nos différentes structures de répondre à l’urgence sociale. Le retour à l’emploi est une façon d’y répondre mais nous sommes dans un monde très cloisonné où l’insertion et le secteur économique ont du mal à se rencontrer », explique Sabine Verhaegen, directrice d’Ozange.net et co-fondatrice du club IAE Samarien. Pour pallier cette difficulté, Somme emploi service, Aprémis, Cap intérim France, Amiens avenir jeunes, Somme nature initiatives, les Astelles, les Ateliers de l’îlot, Ozange.net et Chiffons d’essuyage ont décidé de se regrouper. Le club d’Insertion par l’activité économique (IAE) Samarien se voit comme un « agitateur d’énergies pour l’emploi ». En 2018, les huit premiers adhérents employaient 123 salariés permanents et 1 483 salariés en parcours emploi. 63% d’entre eux ont retrouvé un poste ou une formation à l’issue de leur parcours d’insertion.

Des structures polyvalentes

« Notre objectif est d’être des facilitateurs, de faire le lien entre les besoins des salariés en insertion et les demandes des entreprises. Grâce à un accompagnement dans la durée nous aidons à lever les freins qui empêchent un retour à l’emploi pérenne », résume François Jeannelle, président de Sommes nature initiatives. Restauration/ traiteur, réparation automobile, menuiserie/ agencement, espaces verts, intérim, nettoyage, collecte de déchets, aide à la personne… Les neuf structures du club IAE couvrent aujourd’hui de nombreux domaines d’intervention. Une offre de service variée que les membres ont souhaité rendre plus cohérente et lisible pour faciliter les relations avec les acteurs économiques et institutionnels. « Actuellement nous ne sommes que très peu sollicités par les entreprises. Peut-être parce que nous ne sommes pas assez connus, d’où l’idée de ce club, note Charles Daune, directeur d’Amiens avenir jeunes avant de souligner : Nous ne sommes pas concurrents de l’économie classique, faire appel à nous peut par exemple s’inscrire dans une politique de responsabilité sociétale des entreprises. »

« Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, nous avons encore besoin de casser les idées reçues sur l’insertion »

Appels d’offres

Le groupe IAE Samarien propose également d’établir des partenariats avec des entreprises dans le cadre de la commande publique. Présents dans certains appels d’offres, les clauses sociales d’insertion ou marché réservés IAE visent à lutter contre le chômage mais aussi à favoriser une économie locale et éthique. « Nous sommes tous en capacité d’intervenir dans ces cadres-là, c’est aussi l’occasion pour nos salariés de montrer leurs compétences et leurs aptitudes. C’est un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde », observe Sabine Verhaegen. En 2020, les membres du club souhaitent développer leur communication et aller à la rencontre des entreprises du territoire. « Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, nous avons encore besoin de casser les idées reçues sur l’insertion. Les salariés que nous accompagnons sont formés, ils ont des compétences et des savoir-faire réels, c’est une richesse pour l’économie locale », insiste Aude Real, directrice de Somme emploi service.