En bref

Des aides pour l’ESS

Les entreprises de l’Économie sociale et solidaires de la région – qui représentent 11% de l’emploi dans les Hauts-de-France – vont elles aussi être soutenues. « Les services qu’elles rendent aux usagers les plus vulnérables sont aussi menacés alors qu’ils sont en grande partie essentiels pour répondre à l’urgence sociale et au lien social avec les plus précaires et fragiles d’entre nous », a rappelé dans un communiqué la préfecture de Région. Les associations et structures du secteur sont donc elles aussi éligibles aux dispositifs d’aides annoncés par le Gouvernement. Le préfet de Région Michel Lalande, en partenariat avec les principaux acteurs de l’État, a mis sur pied une cellule de crise dédiée à l’ESS. Les informations utiles sont centralisées sur la plate-forme https://www.essshdf.org, avec un dossier spécial Covid-19 en ligne (https://bit.ly/ESShdfCovid19). Les structures employeuses de l’ESS rencontrant des difficultés économiques et financières peuvent contacter la cellule de continuité économique de la préfecture de Région (associant Région, CCI et CMA) au 03.59.75.01.00. Il est également possible d’accéder aux liens utiles pour mobiliser les aides sur le site Place des entreprises, start-up d’État (https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr). Pour des échanges plus directs : il suffit de rejoindre la communauté LinkedIn de l’ESS (https://www.esshdf.orf/sur-linkedin).