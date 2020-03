Covid-19 : La Caisse d’Épargne Hauts-de-France distribue 1 million de masques de protection

La Caisse d’Épargne Hauts-de-France a donné et distribué, mercredi, 1 million de masques de protection (FFP2 et chirurgicaux) à trois centres hospitaliers de la région.

La Caisse d’Épargne Hauts-de-France a donné et distribué, mercredi, 1 million de masques de protection (FFP2 et chirurgicaux) à trois centres hospitaliers de la région : 370 000 au CHU de Lille, 350 000 au Groupement des hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (Saint-Philibert, etc.) et 300 000 au CHU d’Amiens.