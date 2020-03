Côté Particuliers à Ham : la qualité au juste prix

Fort d’une expérience de plusieurs années dans le secteur de l’immobilier, Christophe Delsart a pris la décision de rejoindre le groupe Côté Particuliers et d’ouvrir sa propre agence en janvier 2016. Située à Ham, cette dernière propose à ses clients des prestations immobilières au juste prix et basées sur la transparence.

Côté Particuliers est un réseau immobilier fondé en 2009 par Jean-Philippe Crouau et Sébastien Brisé. Il regroupe actuellement 80 agences au niveau national et propose un concept singulier pour se distinguer des autres acteurs du secteur, mais aussi pour répondre aux trois attentes majeures des clients : la proximité, la transparence et le juste prix. Grâce aux avantages qu’elle propose, l’enseigne a pu séduire une vaste clientèle de particuliers.

Un service irréprochable

« Le concept de l’enseigne m’a beaucoup séduit. Et c’est pour cette raison que j’ai fait confiance au réseau Côté Particuliers », explique Christophe Delsart, le propriétaire des lieux. « Nous accordons une grande importance à la qualité des services que nous proposons car la satisfaction des clients fait partie de nos priorités », rajoute-t-il. À l’instar de toutes les agences du groupe, celle de Ham est implantée au cœur de la commune bénéficiant d’une visibilité optimale. En plus du gérant, la structure emploie deux salariés à temps plein.

Elle offre à sa clientèle des services allant de la vente à la location, en passant par l’estimation des biens et la gestion locative. « Nous prenons en compte le pouvoir d’achat de nos clients afin de proposer des frais d’agence à moindre coût, et c’est ce qui nous distingue des autres concurrents », affirme l’agent immobilier. L’agence de Ham, comme toutes les succursales du réseau, offre des estimations immobilières au juste prix afin de vendre les logements dans les meilleurs délais et limiter les marges de négociation. Elle pratique des honoraires réduits allant de 1 à 4,9% pour les mandats exclusifs et de 2 à 5,9% pour les mandats simples. Les clients, ayant choisi le réseau Côté Particuliers pour vendre leur logement, bénéficient d’une panoplie d’avantages, dont la valorisation du bien grâce à un projet décoratif permettant d’attirer des acquéreurs, des photos du bien prises par un professionnel, un suivi personnalisé, la diffusion du bien sur des sites connus en France et à l’étranger et même sur les réseaux sociaux. De plus, leurs annonces sont transmises à toutes les agences de l’enseigne afin d’augmenter la visibilité du bien et la possibilité d’achat.

En juillet 2018, Christophe Delsart a ouvert une nouvelle agence à Guiscard dans l’Oise. À l’avenir, il compte développer davantage son activité immobilière et ouvrir sa troisième agence.