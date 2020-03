Conect, grossiste indépendant spécialisé dans le matériel électrique

Ancien dirigeant salarié, Fabrice Gimel a franchi le pas en 2011 et fondé son entreprise Conect, grossiste en matériel électrique implanté à Saint-Quentin. « Nous sommes une entreprise indépendante qui distribue du matériel électrique aux professionnels, de l’artisan au gros installateur. Notre clientèle est composée pour 50% d’artisans et pour l’autre moitié de collectivités et industries. Notre offre se développe autour de grandes familles de produits : câbles, génie climatique, domotique, équipements d’installations électriques, nous sommes spécialiste de l’éclairage », expose le dirigeant de l’entreprise saint-quentinoise, adhérente au Groupement français d’indépendants en matériel électrique Siele-Partelec.

Indépendant et performant

« L’entreprise indépendante est en plein développement. L’été dernier, nous avons aménagé l’espace bureaux et étendu la zone de stockage en occupant la mezzanine. Nous proposons plus de 300 marques sur 1 500 m2 de surface », confie le dirigeant. Des produits disponibles sur place, c’est le service qu’apprécient les clients, en provenance du nord du département de l’Aisne mais également pour partie du département voisin de la Somme. Parallèlement, une tournée de livraison permet aux clients d’être approvisionnés au quotidien. Si l’équipe de huit salariés est polyvalente, le conseil aux clients est assuré par des spécialistes dans les secteurs forts de la société : « Spécialiste de l’éclairage, nous réalisons les études sous Dialux, nos apportons le conseil dans le choix des solutions avec une approche différente sur le marché. Nous sommes également labellisés « Point pilote Hager », et nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets. Nous accompagnons également nos clients dans la mise en service de leur installation de vidéo surveillance. »

La puissance de frappe du réseau

Le groupement Siele, société des indépendants en matériel électrique, est présent sur l’ensemble du territoire et membre du Groupement français de distributeurs indépendants Partelec/Siele depuis 2018.

Partelec/ Siele est par ailleurs membre d’IDEE, groupement européen des grossistes indépendants. IDEE fait partie des plus grands groupes de grossistes en matériel électrique en Europe, avec 4,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé par 865 points de vente.