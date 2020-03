En bref

CHU Amiens-Picardie : première mondiale en chirurgie pédiatrique

En opérant des enfants de ligaments croisés avec assistance robotisée, l’équipe de chirurgie pédiatrique du CHU Amiens-Picardie vient de confirmer une nouvelle première mondiale. Il s’agit d’une technique opératoire qui vise à planifier et guider les gestes chirurgicaux avec un maximum de précision. L’opération a été réalisée grâce à l’expertise de l’équipe menée par les Dr François Deroussen, chirurgien orthopédique pédiatrique, le Pr Richard Gouron, chirurgien orthopédique pédiatrique et le Pr Michel Lefranc, neurochirurgien, aidés des membres du bloc opératoire et de l’assistance par robot. Deux premiers enfants ont été opérés fin décembre 2019 et un 3e garçon début février, avec le même succès. L’équipe avait déjà mis au point la technique en simulation au centre de pédagogie active SimuSanté, au sein de l’institut fédératif de recherche Groupe d’étude en chirurgie robotisée de l’Université de Picardie Jules-Verne (Greco).