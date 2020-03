BGE Picardie au chevet des entreprises

« Le contexte sanitaire rend les perspectives économiques et sociales des TPE de nos territoires extrêmement difficiles. De nombreux dirigeants sont aujourd’hui en difficulté et les emplois qu’ils portent menacés. Nous tenions à vous informer que nous avons pris l’initiative de nous engager auprès de 1 000 entrepreneurs en situation difficile dans les trois départements […]

« Le contexte sanitaire rend les perspectives économiques et sociales des TPE de nos territoires extrêmement difficiles. De nombreux dirigeants sont aujourd’hui en difficulté et les emplois qu’ils portent menacés. Nous tenions à vous informer que nous avons pris l’initiative de nous engager auprès de 1 000 entrepreneurs en situation difficile dans les trois départements picards et ceci dès à présent », a fait savoir dans un communiqué le président de BGE Picardie, Sébastien Dottin. Les collaborateurs de BGE sont mobilisés pour répondre à toutes les questions des entreprises, les accompagner dans la rédaction de leurs actes administratifs et dans l’évaluation des difficultés immédiates et à moyen termes des dirigeants.