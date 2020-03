Axeo Services ouvre à Abbeville

Axeo Services, entreprise spécialisée dans les services de proximité à la personne et aux professionnels, poursuit son expansion au niveau national et ouvre une nouvelle agence à Abbeville (Somme). Elle est gérée par Sandrine et Thibault Morgan, qui ont décidé de quitter Paris et d’opter pour une reconversion professionnelle. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, Thibault Morgan a démarré sa carrière professionnelle au sein d’une multinationale spécialisée dans la connectique automobile où il gérait la propriété industrielle et les simulations numériques de la structure. La co-gérante, quant à elle, a travaillé dans le secteur automobile pendant neuf ans avant de prendre la décision d’ouvrir l’agence en collaboration avec son conjoint. Sandrine et Thibault Morgan ont connu le réseau Axeo au Salon Franchise Expo 2019, qui s’est déroulé en mai à Paris.