Appel à la réquisition des masques de protection

Le président du Medef Somme Stephan de Butler d’Ormond a tenu à diffuser un message d’alerte sur la réquisition des masques de protection détenus par toute entreprise, et de nouveau officialisée par un décret du 13 mars. Ces masques doivent être redistribués aux personnels de santé qui vont lutter durant plusieurs semaines pour soigner les patients infectés par le Covid-19.

« À ce jour, ils ne disposent plus de suffisamment de masques pour répondre à ce fléau qu’ils doivent combattre. Trop de masques ont été volés, distribués à la population qui les utilise abusivement avec déraison et panique. La panique n’est pas là. Ce virus est mortel, et sans masque, de nombreux professionnels de santé seront mis en difficulté au contact des malades.

Ils vont tomber malades. Sans soignant, le système tombe », rappelle Stephan de Butler d’Ormond, par ailleurs Pdg du groupe santé Victor-Pauchet à Amiens. Il incite toutes les entreprises, administrations, commerces et professionnels à consigner en urgence les masques qu’ils ont en leur possession et à les tenir à disposition des pouvoirs publics. « Ceci est une obligation réglementaire pour la sécurité intérieure de notre pays, une responsabilité collective, un cri d’alarme. La vigilance de tous est prioritaire », prévient le président du Medef Somme.