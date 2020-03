Un parc intergénérationnel à Margny-lès-Compiègne

Un nouveau parc intergénérationnel sera prochainement aménagé à Margny-lès-Compiègne fin de renforcer les liens sociaux au sein du département. Ce parc intergénérationnel ouvrira ses portes l’été prochain. Il permettra de favoriser l’échange entre les différentes catégories d’âge et constituera pour les habitants un lieu de convivialité et de détente. La nouvelle installation sera érigée derrière […]

Un nouveau parc intergénérationnel sera prochainement aménagé à Margny-lès-Compiègne fin de renforcer les liens sociaux au sein du département. Ce parc intergénérationnel ouvrira ses portes l’été prochain. Il permettra de favoriser l’échange entre les différentes catégories d’âge et constituera pour les habitants un lieu de convivialité et de détente. La nouvelle installation sera érigée derrière le foyer Édith Piaf. L’installation du parc est en cours d’achèvement. Une partie de la construction est déjà finalisée tandis que l’autre le sera dans les prochains mois. En plus des aménagements paysagers et d’un nouveau terrain, l’équipement comportera des bancs pour les seniors et des jeux pour les enfants.