Vœux du Medef Somme

Mardi 21 janvier, près de 250 personnes se sont réunies lors de la soirée des vœux du Medef Somme à l’auditorium du Crédit agricole d’Amiens. L’occasion pour Stéphan de Butler d’Ormond, président du Medef Somme, de présenter ses vœux, de revenir sur les événements de 2019 et de présenter les grandes lignes de 2020 : le volet RH (emploi, formation et recrutement), le dirigeant (sa santé et gestion de son patrimoine), les partenariats (notamment avec les écoles comme l’IUT et l’ESC, la problématique du train sur le territoire, les élections municipales (neutralité et apport de solutions au développement économique du territoire). Olivier Toma, fondateur de l’agence Primum Non Nocere, est intervenu sur un sujet qui est plus que d’actualité : la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). L’ensemble des invités ont ensuite été convié à partager un moment de convivialité autour d’un cocktail.