Mondial cartouches, entreprise éco responsable

Flavien Delforge est depuis quelques mois à la tête de Mondial Cartouches, société qu’il a créée à Montdidier. Ses plus : des tarifs attractifs et des produits respectueux de l’environnement.

Flavien Delforge a débuté sa carrière chez Cartouche Cartouche (Montdidier) en 2008 comme préparateur de commandes, après avoir été stagiaire dans l’entreprise. Lorsque son dirigeant met la clé sous la porte en 2018, il occupait les fonctions de responsable des expéditions et achats. « J’ai pris du temps pour moi suite à mon licenciement économique, pour réfléchir à mon avenir professionnel », raconte le jeune homme qui dès son BTS en gestion de PME-PMI pensait déjà à devenir son propre patron. Il décide de rester dans un secteur qu’il connaît et maîtrise, celui de la cartouche : « J’étais resté en contact avec certains de nos fournisseurs, explique Flavien Delforge qui fonde sa société Mondial Cartouches en juillet 2019. Je me suis occupé seul de la création du site Internet mondialcartouche.com. » Deux-mille produits correspondant à 12 000 imprimantes y sont référencés, « côté tarifs, je concurrence les plus gros de ce marché et les livraisons prennent 48 heures lorsque j’ai les produits en stock, assure le dirigeant qui vise évidemment aussi la qualité. Mes cartouches sont elles entièrement remplies, et je travaille avec une usine française basée près de Nantes pour la partie recyclée, c’est très important pour moi d’œuvrer à la protection de l’environnement en adoptant des pratiques vertueuses. » Dans son espace de vente – à son domicile -, les clients peuvent déposer leurs cartouches usagées dans un bac de recyclage.

Développer la clientèle pro

Flavien Delforge dispose d’un stock permettant de répondre de façon réactive à la demande des clients, essentiellement pour le moment des particuliers. « Mon objectif, c’est vraiment de me développer : localement, dans un rayon de 30 kilomètres environ autour de Montdidier mais aussi en Europe, et de toucher davantage les professionnels », explique-t-il. Flavien Delforge compte sur sa détermination et le bouche à oreille pour développer ce pan de son activité : « J’ai quasiment 100% de retours positifs sur mes services, et ce sont des Avis certifiés », sourit le jeune homme qui envisage de se faire épauler par un stagiaire pour développer la partie commerciale et se faire connaître. « Je crois en mon activité, et j’ai déjà d’autres projets de développement : ouvrir une boutique à Montdidier où je pourrai développer la partie cartouches d’encre, vendre des produits de nettoyage, des périphériques bureautique, etc. », dévoile-t-il.