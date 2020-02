Les Décideurs : nouvel outil économique pour le parc Gouraud

Emblème du renouveau de Soissons, le parc Gouraud continue sa mutation économique. Cet ancien site militaire est aménagé peut à peu au fil des programmes et des investissements. Si 90% du site est aménagé en un lieu résidentiel, de services, culturel et d’entreprises tertiaires, il reste encore quelques anciens bâtiments militaires à détruire ou à réhabiliter. Le GrandSoissons Agglomération vient d’inaugurer un nouveau bâtiment, le Décideur. Un bâtiment de 4 078 m2 dédié aux entreprises de services.

Cette réalisation portée par la Société d’équipement du département de l’Aisne (Seda) et GrandSoissons Agglomération est sortie de terre en un an. L’Établissement public foncier local Oise et Aisne (EPFLO) qui aide au portage financier de projets d’investissement de collectivités, a rejoint les deux partenaires. Les locaux commercialisés par GrandSoissons Agglomération sont proposés à la vente et à la location. « Les Décideurs, c’est un nom fort, audacieux, qui illustre la détermination de la collectivité à accompagner le développement de ses entreprises », a déclaré Jean-Marie Carré, président de l’agglomération devant un parterre de partenaires et d’élus, le vendredi 17 janvier dernier.

Une offre qui s’étoffe

Les Décideurs accueille les premières entreprises depuis octobre dernier. Acquéreurs ou locataires, elles sont huit à avoir signé : BGE Picardie, France 3, Sup Interim, LK Services, Fiassur, les docteurs Rahmoun, Godard et Mardini-Chneker. D’autres acquisitions sont en cours. Benjamin Darriulat de LK Services, une entreprise de gestion de paie et Ressources humaines créée en 2012, a installé son équipe de sept personnes sur une surface de 190 m2 avec un open-space, une salle de réunion et des bureaux. « J’ai eu un coup de cœur pour ce parc d’activités tertiaires verdoyant avec une position centrale, en centre-ville de Soissons. Je ne quitterai Gouraud pour rien au monde ! », dit-il. Avec Les Décideurs, le GrandSoissons complète son offre dédiée aux entreprises : Les Ambassadeurs et la Maison source dédiés aux jeunes entrepreneurs avec la pépinière et l’hôtel d’entreprises, le Kanap’, un espace de coworking, l’Envol et les Alizés destinés aux entreprises matures. Aujourd’hui, Gouraud c’est plus de plus de 120 entreprises et 900 salariés.