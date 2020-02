En bref

Le Voyage Gourmand ressuscite le commerce rural

C’est un concept inédit : un bus-restaurant arpente la Picardie pour s’installer chaque jour dans l’une des communes rurales de la région. Lancé en juillet 2018, le Voyage gourmand est géré par un jeune couple de Chaunois, Marylise Lemoine et Anthony Doualle. L’objectif étant d’offrir aux villageois un service de restauration de qualité et de proximité. Le bus-restaurant visite, une à deux fois par mois 25 communes de la Picardie. Le planning des visites est alors annoncé au préalable sur les réseaux sociaux de l’entreprise, son site Internet, celui des communes ainsi que sur le journal local. Les deux professionnels de la restauration s’approvisionnent auprès des producteurs et des artisans locaux pour préparer quotidiennement trois entrées, trois plats et trois desserts au choix. Le bus est aménagé par ailleurs de manière à proposer un espace convivial reflétant un style bistrot, une toilette et une cuisine ouverte pour concocter les mets en toute transparence. Notons que le restaurant mobile a la capacité d’accueillir 14 personnes, hors les places supplémentaires qu’offre la terrasse en période estivale.