En bref

Le groupe Lhotellier à l’Elysée

Lors du discours prononcé en l’honneur des « 500 Champions du territoire », le Président de la République Emmanuel Macron a reçu Paul Lhotellier, dirigeant du groupe familial Lhotellier. L’événement s’est déroulé le 21 janvier 2020 à l’Élysée en présence de plusieurs ministres et de 500 dirigeants d’ETI et de PME en croissance. Les témoignages tournaient autour de trois grandes thématiques : « Produire », « S’engager » et « Travailler en France ». Rappelons que l’entreprise Lhotellier dispose de plus de 40 implantations en Normandie et dans les Hauts-de-France depuis 100 ans. Avec 800 collaborateurs , la structure qui propose une offre multimétiers notamment dans les domaines du bâtiment et des travaux publics a réalisé un chiffre d’affaire de 195 millions d’euros en 2019.