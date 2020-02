En bref

Le chômage enregistre une baisse record dans les Hauts-de-France

Les statistiques de l’année 2019 sur le chômage ont été dévoilées le lundi 27 janvier 2020 par Pôle emploi. Ces chiffres révèlent que la baisse la plus significative du taux de chômage a été enregistrée dans les Hauts-de-France. Selon les données diffusées, le nombre des demandeurs d’emploi dans la catégorie A a connu, sur l’année 2019, un repli de 5,5%, soit 20 580 chômeurs de moins. Ce résultat fait des Hauts-de-France la première région française (hors Corse) connaissant une baisse du chômage avec une moyenne nationale de – 3,1%, et ce devant la Provence-Alpes-Côte-d’Azur (- 4,9%) et la Nouvelle-Aquitaine (- 4,8%). Au niveau de la région, la Somme marque le repli le plus fort (- 7,1%), suivi par le Pas-de-Calais (- 5,9%), le Nord (- 5,4%), l’Oise (- 4,7%) et l’Aisne (- 3,9%). Par ailleurs, concernant les demandeurs d’emploi relevant des catégories A, B, C, la performance semble comparable. Elle s’établit à – 4,8% pour les Hauts-de-France contre – 2,9% pour la France métropolitaine