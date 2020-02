En bref

L’Aisne, laboratoire de l’IA

Quelques mois après sa nomination en qualité de préfet de l’Aisne, Ziad Khoury affiche son intérêt pour l’Intelligence artificielle. Un volet qu’il considère prioritaire. En effet, le préfet a nommé auprès de lui trois conseillers en IA qui sont tous experts en la matière. Ce collège réunit Yves-Marie Guyot, président de la start-up Influvisio proposant une solution de vidéo sensing qui permet de produire des outils d’aide à la prise de décision, Antoine Selosse, directeur de l’entité crézançoise de la société NTN transmissions Europe et membre fondateur du FabLab de Château-Thierry ainsi que Stéphane Mai, directeur des systèmes d’information et de communication de la préfecture. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la démarche visant à positionner l’Aisne comme un laboratoire de l’IA, et ce dans divers domaines. Une mise en place d’un conseil de l’IA est prévue prochainement, il rassemblera acteurs institutionnels départementaux et représentants du secteur privé.