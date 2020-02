En bref

La Région Hauts-de-France agit en faveur de la cyber-sécurité

La 12e édition du Forum International de la cyber-sécurité s’est tenue du 28 au 30 janvier derniers, à Lille Grand-Palais. Organisé sous le thème « Replacer l’humain au cœur de la cyber-sécurité », le salon a permis aux acteurs de l’écosystème européen d’échanger autour de ce sujet. L’objectif était de parvenir à des solutions qui garantissent la sécurité des utilisateurs d’une structure numérique contre les attaques de cyber-criminels. Lors de ce forum, la Région Hauts-de-France, la Gendarmerie nationale des Hauts-de-France et Hauts-de-France Innovation Développement ont signé une convention de partenariat. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du « plan régional pour la cyber-sécurité », qui entend protéger au mieux les TPE et PME contre les cyber-menaces. Pour ce faire, des gendarmes référents en sureté ainsi que des réservistes cyber-citoyens visiteront les petites entreprises du territoire pour effectuer un diagnostic. Par la suite, ces dernières pourraient être aidées financièrement par la Région afin de mettre en place un plan d’action de cyber-sécurité. L’université polytechnique Hauts-de-France proposera dès septembre 2020 un nouveau diplôme d’ingénieur en informatique et cyber-sécurité. La Région est très active dans cette filière en disposant de 90 entreprises spécialisées, 30 formations dédiées et cinq centres de recherche, tout en offrant 7 000 emplois au total.