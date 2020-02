Jules en service traiteur aussi

La Brasserie Jules d’Amiens propose désormais un service traiteur aux entreprises pour différents types d’événements ou rendez-vous professionnels. La gamme de cocktails et plateaux repas est variée et sur-mesure. Une demande enfin satisfaite pour les clients de cette maison gastronomique de référence en Picardie.

Ouverte sept jours sur sept, la Brasserie Jules, avec ses 200 couverts/ jour en moyenne, est tellement connue à Amiens que l’ont entend bien souvent : « Allons chez Jules », pour le déjeuner ou le dîner. Désormais, ses clients peuvent se dire aussi : « Commandons notre cocktail chez Jules. » En effet, créée il y a 30 ans par Patrick Letellier, la Brasserie Jules a réussi le pari de devenir le restaurant de référence aussi bien des familles que des décideurs, managers et hommes d’affaires de toute la région mais aussi d’ailleurs. Repris en 2015 par Ludovic Letellier, 39 ans, la table amiénoise continue toujours de régaler les Amiénois et poursuit dans le même temps son développement. « À la suite de plusieurs demandes de nos clients, nous avons décidé de leur proposer un service traiteur. Notre ambition est de toujours faire profiter de notre savoir-faire culinaire, celui d’une superbe équipe de 35 personnes sans laquelle tout cela ne serait pas possible. De quoi préparer des cocktails d’entreprise pour les réunions professionnelles dans leurs locaux si elles le souhaitent ou dans un lieu extérieur de leur choix, voire même au sein de l’un de nos salons », explique Ludovic Letellier, qui gère aussi la Brasserie Jules Traiteur.

Plusieurs offres

Afin de répondre aux besoins des entreprises, la Brasserie Jules a donc mis au point différentes offres dont le services cocktail événementiel sur-mesure au sein de l’entreprise, ou d’une salle louée. Il y a aussi les cocktails à commander et à emporter pour animer un événement d’entreprise par exemple. La brasserie a également créé trois plateaux repas pour nourrir les réunions de travail des collaborateurs du midi. « Nous avions déjà testé ces offres avant de les lancer officiellement auprès de clients demandeurs et ce fut à chaque fois une réussite. Que ce soit pour une soirée d’entreprise comme celle de Peugeot à Longueau pour ses clients, soit plus de 1 500 personnes, ou pour un événement sportif comme avec l’équipe de France de handball dernièrement au Coliseum pour 250 personnes en VIP, ou encore l’inauguration d’une agence, des prestations dans les espaces en loge, des fêtes d’anniversaire avec un chef et un serveur dans un espace privatisé. Tout est possible dans le respect des produits de qualité et hyper locaux », assure Ludovic Letellier qui aime particulièrement apporter son expertise quant à l’organisation de l’événement sur le choix du lieu, des partenaires techniques et surtout des prestations culinaires. « Que ce soit à la table de la brasserie ou en service traiteur, nous savons proposer des plats de qualité accessibles à tous, conclut-il. Nous avons nos grands classiques mais aussi une carte qui varie régulièrement. L’essentiel est que le produit soit de qualité et travaillé pour que le client soit très content. Car c’est lui qui nous fait vivre et nous épanouir dans notre métier. »