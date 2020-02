« Je maîtrise toute la chaîne de la communication »

Installée dans un village du chaunois, Odile Benedet travaille pour une maison d’édition parisienne et pour le territoire chaunois entre indépendance et salariat.

Odile Benedet est toujours dans la course d’un métier qu’elle a embrassé à travers des études d’art plastique. C’est tout naturellement qu’elle se tourne vers la photo. Une passion qui lui permettra d’être journaliste pour le groupe Tutrice, puis formatrice pour des correspondants de presse. Après une formation en P.A.O, elle rejoint une entreprise de lettrage adhésif. Petit à petit, elle aiguise ses talents et enrichit son C.V. Cette passionnée de la langue française, de l’art et de la communication, s’est naturellement tournée vers une maison d’édition parisienne pour qui elle travaille toujours en tant que salariée. « Je travaille en télétravail », explique Odile Benedet, dans son bureau installé à Marest-Dampcourt, une commune située près de Chauny. Pour cette maison d’édition parisienne, Odile Benedet est maquettiste, infographiste et photographe. « À côté de mes métiers, j’ai toujours travaillé comme photographe », précise celle qui a installé son studio chez elle. De nombreuses photos ont été achetées par des agences, elle raconte : « Je me souviens que certaines d’entre-elles ont connu de beaux succès et ont traversé les continents .» De grandes entreprises, comme Dow, entreprise du secteur chimique, ont fait appel aux talents d’Odile Benedet comme photographe et journaliste interne.

De la course cycliste aux commerçants

Depuis six ans, la communicante travaille pour l’épreuve cycliste « Paris-Chauny ». L’an dernier, l’augmentation du budget de la communication lui a permis d’exprimer ses talents sur cette course cycliste inscrite au calendrier national. « J’ai pris en charge l’affichage urbain, l’animation de la page Facebook, la création de contenu et des deux programmes (livret de route et brochure partenaire) », précise Odile Benedet qui est entrée, il y a quelques semaines, au Conseil d’administration de l’association Chauny Sports Cyclisme. Autre client sur le Chaunois inscrit dans son carnet, l’association des commerçants de Chauny. Odile Benedet travaille depuis trois ans pour cette association qui organise plusieurs événements au cours de l’année. Pour les fêtes de fin d’année, elle a réalisé une brochure de 36 pages et pris en charge la publicité. Qu’est-ce qui différencie Odile Benedet de ses confrères ? « Je maîtrise toute la chaîne. De l’idée à l’impression des documents, en passant par le conseil, la création de textes, de photos, la mise en page. Il y a la confiance », conclut l’entrepreneuse à l’agenda bien chargé.