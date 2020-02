Infinity, une agence chef d’orchestre

Après une première expérience dans la commercialisation de prestations pour les clubs de football de Montpellier et d’Amiens, Pierre Damette a décidé de lancer Infinity, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de prestations pour le compte de ses clients et l’organisation d’événements pour les professionnels. « Infinity se démarque aujourd’hui par son sens du détail. Nous allons au-delà des demandes de nos clients et nous voyons tout nouveau projet comme un défi », résume l’entrepreneur originaire de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Aujourd’hui, la structure, qui compte quatre collaborateurs, intervient aussi bien sur des événements comme le lancement d’ »Amiens for youth », le salon « CCI Business Event » et compte parmi ses clients des acteurs comme Sicral, la Caisse d’Épargne, Coriolis ou Évolucare.

Sport et culture

« Le sport est dans l’ADN de l’entreprise, nous savons aussi bien travailler sur la vente d’espaces que sur la partie hospitalité. Mais il offre assez peu de visibilité, et même si nous avons conservé quelques prestations dans ce domaine, nous avons donc décidé d’étendre nos offres au secteur culturel », explique Pierre Damette qui garde cependant un lien particulier avec l’hippodrome du Touquet (Pas-de-Calais) où il propose à ses clients de la réservation de places pour assister aux courses et de la location d’espaces de réception. Côté culture, Infinity, partenaire du festival Rock en Stock, met aussi à disposition de ses clients des places de spectacles. « Nous pouvons aussi bien partir à la recherche d’emplacements pour des shows d’exception que faire du ticketing, c’est-à-dire acheter des lots de places que nous mettons ensuite à disposition de nos clients. Il est également possible de les accompagner si besoin sur l’organisation du déplacement dans son intégralité », précise Pierre Damette.

Organisation de salon

Outre ces offres tournées vers le sport et la culture, Infinity s’est spécialisé dans l’organisation d’événements pour les entreprises, notamment de salon B to B. « Il y avait très peu d’offres sur Amiens, avec « Entreprises et Territoires » nous avons pour ambition de réunir en un même lieu et sur une journée l’ensemble des acteurs du monde économique pour qu’ils puissent se rencontrer et échanger », souligne Pierre Damette. Un rendez-vous annuel que la structure décline en lien avec l’agence Cotéo dans les Hauts-de-France. « L’année dernière nous avons organisé avec la CCI Amiens-Picardie le premier salon « CCI Business Event », cela a été un réel succès et nous réitérons l’expérience en mars prochain », poursuit l’entrepreneur. Avec 300 exposants et 4 000 visiteurs, l’événement « Entreprises et Territoires » s’est très vite imposé comme incontournable pour les décideurs privés et publics. « C’est une très belle référence pour nous, c’est aussi celle qui nous demande la plus grande charge de travail avec six mois de gestion de projet », note Pierre Damette.