En bref

HappyAtSchool accorde la 3e marche du podium à UniLaSalle

UniLaSalle vient de décrocher le label HappyAtSchool avec un taux de 87,4% d’étudiants « heureux ». En effet, parmi 260 participants, l’école d’ingénieurs figure dans le top 3 des établissements où il fait bon étudier en 2020. C’est ce qui ressort du classement publié par Choose My Company, basé sur une enquête réalisée auprès de jeunes en fin de cursus. 100% participative et transparente, cette étude permet aux futurs étudiants de connaître la réalité de l’expérience qui les attend. Elle repose sur cinq thèmes principaux : « Installations et environnement », « Enseignement et pédagogie », « Vie étudiante », « Relations aux entreprises » et « Confiance en l’avenir ». La note finale prend en considération les trois critères suivants : la moyenne des réponses aux questions, le taux de participation ainsi que celui de recommandation. Rappelons qu’UniLaSalle fait partie d’un réseau d’enseignement mondial qui compte 62 universités.