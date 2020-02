Elodie : un savoir-faire unique

Après une expérience dans le secteur du bâtiment, Rhita (Melinda) Locheron a choisi de se lancer un véritable challenge : « En 2001, j’ai décidé de reprendre ce commerce à Laon, Élodie, alors que je n’avais aucune relation avec le monde du textile, confie-t-elle. Le plus passionnant pour moi, c’est cette envie de satisfaire mes clientes et de voir leurs yeux briller, à chaque collection, à chaque nouveauté, à chaque vitrine. »

Le goût du travail bien fait

L’enseigne cible une clientèle qui a le souci du bien-être et du confort. Elle offre des prestations de haute qualité alliées à un conseil personnalisé basé sur une méthode de mesure et d’étude en se référant au profil de chaque individu. « Quand on est réellement dans la profession, on sait que la taille n’existe pas et que ce n’est qu’un repère car chaque silhouette est unique », précise la gérante. Celle-ci prend le temps d’échanger avec ses clientes et leur poser des questions afin de comprendre leurs besoins et y répondre le plus rapidement et le plus efficacement possible. « J’ai envie que la boutique soit la maison de tout le monde, j’aimerais que chacun puisse dire : je peux pousser cette porte et trouver mon bonheur. »

Passionnée par le solidaire et l’humanitaire, Rhita (Melinda) Locheron compte participer l’année prochaine au rallye Aicha des Gazelles du Maroc. Elle envisage d’aller à la rencontre d’une population défavorisée habitant dans le désert pour lui fournir des vêtements et des produits première nécessité. « C’est juste un minimum de pourvoir leur apporter ces petites choses pour voir leurs sourires », ajoute-t-elle. La commerçante s’engage également chaque année pour Octobre rose à travers des retouches gratuites sur certains modèles de ses collections de soutiens-gorge afin que les femmes touchées par la maladie reprennent confiance en elles.