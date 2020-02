En bref

Déploiement des contrats de transition écologique en région

Dans le cadre de son déplacement en région Hauts-de-France, Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, a signé le 16 décembre dernier deux contrats de transition écologique. Lancés par le Gouvernement en février 2018, ces derniers rentrent dans le cadre d’une démarche innovante pour accompagner et soutenir la transformation écologique des territoires, y compris la mutation économique et sociale. Dans l’Aisne, la secrétaire a signé d’abord l’extension du contrat de transition écologique et solidaire de la Sambre-Avesnois à la Thiérache. Le document projette de mener une trentaine d’actions, pour 54 millions d’euros d’investissements, en faveur de la transformation écologique territoriale. La secrétaire d’État a également signé le contrat de transition écologique de la communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane à Béthune. Ce dernier prévoit 24 millions d’euros d’investissements en faveur de l’économie circulaire et de la transition écologique à travers une douzaine d’actions. Par la même occasion, Emmanuelle Wargon a tenu à remercier et féliciter l’ensemble des partenaires et signataires du contrat de transition écologique de Flandre-Dunkerque. Cette transformation mobilisera presque 29 millions d’euros, pour financer le développement des énergies renouvelables, l’innovation en matière d’économie circulaire ainsi que l’élaboration d’un projet alimentaire territorial.