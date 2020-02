Dépaysement à La Claire Fontaine

Un vaste parking, des haies, un kiosque, des bancs, des fleurs et des chevaux. La Claire Fontaine à Fontaine-le-Sec, près de Oisemont, est un lieu atypique. Trois activités différentes ont été développées : un centre équestre, des réceptions et locations de salles et des locations d’hébergements. Trois activités qui souvent sont complémentaires.

« A 70 %, la clientèle touche le monde agricole »

Quatre salles de réception

La structure repose notamment sur quatre salles de réception de tailles différentes : une cinquantaine de couverts, une soixantaine de couverts, une centaine de couverts et environ deux cents couverts. La Claire Fontaine, qui emploie douze personnes, dont deux à temps plein en cuisine (un CDD de plus aux beaux jours), fait tout pour satisfaire ses clients : « Nous pouvons nous adapter à tous les événements, résume Sébastien Lejeune, le gérant. Louer une salle pour un séminaire, en louer une autre pour que les participants du séminaire déjeunent tranquillement. Toutes les configurations sont possibles. Les entreprises viennent plus en semaine ou le soir. Elles viennent de l’Oise, du nord de la Seine-Maritime, de la région d’Abbeville et des environs d’Amiens. À 70%, la clientèle touche le monde agricole. Ce sont des banques, des constructeurs de tracteurs, des coopératives, des assurances. » La direction s’occupe de tout, de A à Z : « Nous mettons en place l’espace de travail, précise Sébastien Lejeune. Nous assurons l’accueil du matin avec café, viennoiseries maison, café à la pause. Le midi, aux beaux jours, on peut organiser des dîners sur la terrasse. L’après-midi, place aux dégustations de gâteau battu, de cidre, de pâtisseries maison. »

Un autre domaine : la restauration

Lors d’événements, qui peuvent aller de quelques personnes à plusieurs centaines, il est aussi possible de manger sur place. Un menu délicat est proposé : des ficelles picardes façon grand-mère, de la dentelle de noix de Saint-Jacques au foie gras et salicornes, du porcelet cuit à la broche, du bisteu ou encore des merveilleux. Une activité traiteur-livraison est aussi proposée pour les entreprises ou les administrations. Quant aux cuisiniers, ils montrent leur savoir-faire lors de show-cooking. Pour compléter ses séminaires, la direction a développé une activité « horse coaching ». « Il n’y a pas besoin d’être en tenue adaptée ou de savoir monter à cheval. Les participants restent à côté de l’animal. Ils le font avancer en longues rênes. Ce qui leur permet de s’en occuper », souligne-t-il. Des spectacles équestres sont aussi proposés. L’hébergement peut aussi être nécessaire. La Claire Fontaine met à la réservation un gîte de six personnes, dix chambres d’hôtes, un gîte d’étape de dix personnes, un dortoir de 30 lits ou encore un gîte à Maisnières-en-Vimeu (Somme) pour une vingtaine de personnes.