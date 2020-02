BPIFrance renforce son ancrage territorial dans la région

C’est une tournée nationale qui a commencé l’été dernier à Arles (13) et qui se termine à la fin du mois de janvier. Après plus de 40 dates, la tournée entrepreneuriale de la BPIfrance, baptisée « L’entrepreneuriat pour tous », a fait étape à Amiens, figurant parmi les cinq villes des Hauts-de-France concernées. L’objectif de cette première édition est de valoriser les projets régionaux mis en place, de célébrer les synergies entrepreneuriales mais aussi de « repréciser aux acteurs économiques locaux et institutionnels que nous sommes le service public de l’entrepreneuriat », explique Hervé Ducrocq, responsable de la branche création et entreprise de BPI Hauts-de-France. Pour cause, la structure d’aide aux projets a pris un nouveau virage depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée, et davantage depuis un an, où de nouvelles missions lui ont été attribuées. « Nous continuons nos missions mais nous allons accentuer l’accompagnement des chefs d’entreprise pour qu’ils aient plus confiance en leur projet et les sortir de l’isolement et puis nous avons lancé en janvier 2019 le nouveau programme « Entrepreneuriat pour tous » ciblant les créations d’entreprises dans les quartiers prioritaires des villes », continue le responsable qui précise que la structure est « un réseau de réseau, un financeur et un accompagnateur ». Chaque étape de cette tournée mêle entrepreneurs inspirants, porteurs de projet et tous les acteurs de la création d’entreprise sous forme de rencontres et d’échanges.

La proximité avant tout

De plus en plus de start-up sont aidées par BPIfrance et ce n’est qu’un début. Née en 2012 de la fusion de trois structures de financement (Oseo, Caisse des dépôts entreprises et le Fonds stratégique d’investissement), elle va accélérer son soutien aux start-up, PME et ETI. Depuis un an, un nouveau dispositif d’accompagnement des dirigeants est lancé, non plus seulement financier mais humain, baptisé « BPIfrance Création ». « L’objectif est de sortir le chef d’entreprise de sa solitude en lui donnant confiance, l’aider à déterminer sa force et de créer un réseau, note Jallil Yaker, directeur régional de la BPI, nous leur proposons un diagnostic et une formation car nous pensons qu’il y a des gisements de croissance et il faut que les chefs d’entreprise en prennent conscience. » Pour déterminer ces gisements, la structure mise sur la proximité. Avec ses trois agences en Hauts-de-France, une à Amiens, une à Compiègne et une autre à Lille, elle souhaite déployer les nouvelles priorités axées sur le développement de l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires et la sensibilisation à la création d’entreprise. « Le travail avec les acteurs locaux est primordial, la création d’entreprise est un marché dynamique, on doit être capable d’accompagner cette dynamique », confie Hervé Ducrocq. Ce nouveau dispositif propose désormais un accompagnement du projet, du diagnostic à la création ainsi que des formations complémentaires. « In fine, nous aiderons toujours les chefs d’entreprise en leur donnant des fonds, précise Hervé Ducrocq, mais nous accentuons notre aide dans le processus de création. »

Accentuer la présence dans les quartiers

« L’énergie entrepreneuriale se situe au cœur des territoires, c’est pourquoi « BPIfrance Création » s’appuie sur les acteurs du terrain dans ses équipes et avec ses partenaires pour être au plus près des entrepreneurs et ainsi répondre au mieux à leurs besoins. Au travers de la tournée « Entrepreneuriat pour tous », nous entraînons tous les acteurs locaux, engagés aux côtés des entrepreneurs, à promouvoir l’entrepreneuriat », ambitionne Marie Adeline-Peix, directrice exécutive en charge de l’action territoriale et des partenariats régionaux chez BPIfrance. L’objectif est ambitieux : passer de 9% à 20% d’intentions de créations d’entreprise dans les quartiers prioritaires et de passer de 1 à 7% de porteurs de projets dans ces mêmes quartiers, d’ici à quatre ans.

« Le travail avec les acteurs locaux est primordial »

Concrètement, il sera question de développer l’aide, déjà présente, dans ces quartiers en détectant davantage de projets avec un outil phare, le CitéLab. « Les antennes CitéLab viennent en amont du processus de la création d’entreprise, au stade de la détection et de l’amorçage », explique le responsable région, devant une assemblée d’acteurs économiques locaux. Autre outil pour détecter les projets, le bus itinérant, baptisé « La Fabrique à entreprendre pour tous ». Ce dernier promeut l’accompagnement à la création d’entreprise et mobilise sur les événements locaux en rencontrant directement le public visé.

Après une année de lancement des nouveaux projets, BPIfrance souhaite accélérer ses actions pour atteindre ses ambitieux objectifs. D’ici 2024, elle compte doubler le nombre de « Cité Lab » dans les quartiers prioritaires, de doubler le nombre de créations accompagnées et le nombre de créations financées par les réseaux locaux soutenus par le dispositif « BPIfrance Création ». Les objectifs sont à terme d’augmenter le nombre d’emplois et d’accroître la pérennité à cinq ans des entreprises créées.

BPIfrance, les chiffres 2018 dans les Hauts-de-France :