En bref

Bibs gourmands pour six restaurants picards

Le Guide Michelin a récemment dévoilé la liste des restaurants qui ont remporté un Bib gourmand. Parmi les établissements qui figurent sur cette liste on trouve 21 restaurants des Hauts-de-France, dont six en Picardie : l’Auberge du Coq en pâte à Argoules, la Bonne Auberge à Dury, la Clé des Champs à Favières pour la Somme. Dans l’Oise, ce sont la Baie d’Halong à Beauvais et l’auberge la Grange aux loups d’Apremont qui ont obtenu la distinction, et la Petite auberge à Laon dans l’Aisne. Rappelons que pour faire partie du guide des Bibs, il convient d’attester, entre autres, d’une cuisine de qualité assortie d’un menu complet englobant entrées, plats principaux et desserts.