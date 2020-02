En bref

Amiens Cluster dresse son premier bilan

François-Xavier Level, le directeur d’Amiens Cluster (l’incubateur-accélérateur des start-ups fondé en 2017), dresse le premier bilan de l’établissement. L’écosystème, crée par Amiens Métropole en collaboration avec la Ville d’Amiens, la CCI Hauts-de-France, le CHU et l’UPJV, a incubé 28 projets, et ce, depuis l’année 2018. Il a également participé au développement de 23 entreprises, mais aussi à la contribution à deux levées de fonds de plus de 700 000 euros pour G+Lyte et de plus de 750 000 euros pour Tesseract. La structure a permis à sept porteurs des projets, en cours de création d’entreprise, de bénéficier de la subvention « Fond régional d’incubation » pour 81 000 euros. Elle compte, par ailleurs, lancer un incubateur-accélérateur privé. Le cluster amiénois, qui regroupe 12 salariés, fédère autour de trois domaines de spécialisation : le numérique, l’e-santé et l’énergie.