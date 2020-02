Ajuste Sens, une autre vision de l’événementiel

Agence événementielle installée à Amiens depuis 2016, Ajuste Sens accompagne entreprises et collectivités dans l’organisation de leurs événements et leur communication. Des créations audacieuses, inédites et entièrement sur-mesure.

Les poissons argentés installés dans le bras de la Somme traverssant le quartier Saint-Leu à Amiens ? Une installation signée Jean-Pierre David et Ajuste Sens. La licorne démesurée au Stade de la Licorne ? Ajuste Sens encore. Les cœurs à offrir place Gambetta à Amiens ? Toujours Ajuste Sens. L’agence amiénoise s’évertue à dépoussiérer l’événementiel en proposant à ses clients – entreprises ou collectivités – des concepts audacieux et entièrement sur-mesure. « Je souhaitais sortir de la communication ordinaire ou stéréotypée en imaginant des événements singuliers », explique Géraldine Thibaut. En 2016, elle a donc décidé de créer Ajuste Sens, à Amiens, pour donner corps à ses envies. Amatrice d’art, elle tire son inspiration de performances ou d’installations contemporaines pour imaginer ensuite décors, animations de rue, street marketing, inaugurations ou team bulding. Si les artistes comme Rebecca Horn ou le collectif Studio Drift ont ses préférences, Géraldine Thibaut parcourt régulièrement biennales et expositions à la recherche de nouveautés. « Le travail de veille est très important, il sert à se nourrir artistiquement mais aussi techniquement. Les choses qui n’étaient pas possibles hier le deviennent aujourd’hui. A nous de nous saisir de ces évolutions pour ensuite les transposer et les proposer », ajoute-t-elle. Après plus de trois ans d’exercice, Alice Beurey et Pauline Hurier ont rejoint l’équipe. Ensemble, elles imaginent, conçoivent et donnent vie aux projets de l’agence.

Saisir le besoin

« L’enjeu majeur pour nous est de bien comprendre les attentes de notre client. Pour cela nous faisons un point avec lui pour connaître la nature de l’événement, sa durée mais surtout les valeurs qu’il souhaite véhiculer et le budget qu’il veut y consacrer », résume Géraldine Thibaut. Des informations essentielles qui permettent à l’équipe de prendre la bonne direction, d’être réactive et de faire des propositions cohérentes. « De façon générale, on vient nous chercher pour l’effet « waouh », parce ce que nous ne nous mettons pas de barrière », poursuit-t-elle. Un grain de folie derrière lequel se cache un processus très maîtrisé. Recherche de fournisseurs, de matériels, étude de faisabilité, règles sanitaires ou de sécurité, Ajuste Sens se doit de maîtriser toutes les problématiques qui gravitent autour d’un événement. « Notre rôle est de parer à toutes les éventualités et d’apporter des solutions concrètes en cas d’imprévus », souligne Géraldine Thibaut.

Être polyvalent

D’Amiens à Paris en passant par les Hauts-de-France, l’agence accompagne des clients aussi variés qu’Harmonie Mutuelle, la Fédération des associations de commerçants du centre-ville d’Amiens, le Club des bâtisseurs, la ville de Saint-Lô (Normandie), le groupe Lhotellier, EDF ou encore Métarom. « Nous assurons jusqu’à la mise en place des animations ou installations. C’est un métier qui demande une grande polyvalence et nécessite de se réinventer constamment. C’est un challenge permanent », pointe Géraldine Thibaut qui souhaite aujourd’hui poursuivre le développement d’Ajuste Sens notamment en proposant aux entreprises et aux collectivités des concepts spécialement conçus pour elles.