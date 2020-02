Affipub : une référence de communication à taille humaine

Spécialisée dans la communication publicitaire, l’enseigne à taille humaine regroupe, en plus des deux gérants, une dizaine de collaborateurs et collaboratrices, entre autres des chargés de clientèles, des chefs de projet, des infographistes et également des régisseurs. Outre l’agence de Beauvais, l’établissement dispose de deux succursales, une à Amiens et l’autre à Dieppe.

Affipub a pour principales missions d’accompagner les entreprises dans l’élaboration de leur guide de communication interne et externe tout en mettant à leur disposition l’expertise et le professionnalisme de son équipe. « Nous proposons des solutions de communication compétitives et innovantes pour tous les types d’entreprise et nous assurons la réalisation de la totalité des projets de nos clients de la création à la réalisation, explique Anne-Sophie Lecomte, la Directrice générale de l’établissement. Ce qui compte le plus pour nous, c’est la satisfaction de notre clientèle et c’est pour cette raison que nous sommes toujours à l’écoute de ses besoins et nous proposons des devis gratuits et sans engagement », rajoute-t-elle.

Une agence pas comme les autres

De l’organisation des événements d’entreprise à la conception des sites Web en passant par le street marketing, la régie publicitaire, l’organisation des salons et la création graphique print, le panel des prestations offertes par le spécialiste de communication est large. « Nous sommes la seule entreprise de la région qui propose à la fois des prestations de communication et d’organisation des événements, c’est ce qui nous distingue des concurrents », affirme la responsable.

Dans le cadre de son métier, l’enseigne est en contact avec une panoplie de prestataires de services (les radios, les TV, les afficheurs et les organes de presse). Grâce à ces partenaires, Affipub propose de communiquer à travers différents supports et de bénéficier de tarifs très compétitifs. Du côté de l’événementiel, l’agence de communication prend en charge la réalisation des cérémonies de A à Z tout en respectant les budgets proposés.

Soucieux de l’image de marque de leur entreprise, Cyril et Anne-Sophie Lecomte souhaitent améliorer davantage leurs prestations afin de mieux répondre aux besoins mais aussi aux attentes de leurs clients. Dans ce sens, ils comptent se développer sur les régions de la Normandie et la Haute-Marne mais aussi prendre en charge quatre nouveaux salons durant l’année 2020.